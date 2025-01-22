Kirchen – Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern führt zu Leichtverletztem

Am 10. August 2025 ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 83-jähriger Liegeradfahrer und ein 61-jähriger Pedelecfahrer befuhren hintereinander den kombinierten Geh- und Radweg entlang der L 280 aus Wehbach kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte Kirchen. Dabei beabsichtigte der 61-jährige den 83-jährigen zu überholen. Aufgrund herannahenden Gegenverkehrs – ebenfalls ein Fahrrad-, brach der Pedelecfahrer sein Vorhaben ab, kollidierte jedoch mit dem Liegerad, wodurch dessen Fahrer die Kontrolle verlor, und einen Abhang hinunter fuhr. Der 83-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle Polizei