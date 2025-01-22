NEUWIED – ANDERNACH – Neuwied und Andernach entdecken – Führungen durch Neuwied und Fahrradtour in Andernach

Jetzt, wo das Wetter immer sonniger wird, macht ein Ausflug in die Neuwieder Innenstadt richtig Spaß. Egal, ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß: Die Stadt und ihre Umgebung lassen sich gut erkunden. Dafür bietet die Tourist-Information am 5. und 12. Juli drei abwechslungsreiche Führungen an. Bei diesen können Interessierte sowohl laufend als auch fahrend viele spannende Einblicke in die Geschichte Neuwieds und die Sehenswürdigkeiten Andernachs bekommen.

Am Sonntag, 5. Juli, beginnt um 11 Uhr am Geysir-Museum in Andernach die WLAN-Fahrradtour. Auch wenn der Name es vermuten lässt: Die Tour hat nichts mit dem allseits bekannten Internet zu tun. Vielmehr geht es dabei um die vier Rhein-Gemeinden Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied. Dieses Mal steht Andernach im Fokus. In viereinhalb Stunden bekommen die Teilnehmenden die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten der Stadt zu Gesicht. Bei der Tour kann jeder mitmachen, der möchte. Auch Untrainierte sind willkommen. Verpflegung, Fahrräder und Helme müssen selbst mitgebracht werden. Es besteht Helmpflicht.

Danach startet um 14 Uhr vor dem Neuwieder Schloss der Innenstadtrundgang. In anderthalb Stunden bekommen die Teilnehmenden die Sehenswürdigkeiten von Neuwied zu Gesicht. Aber nicht nur das: Die Führung zeigt auch weitere spannende Seiten der Stadt. Dabei erfährt man viel über ehemalige Brauereien, Brennereien, eine Ofenfabrik und vieles mehr. Auch über die klassischen Sehenswürdigkeiten wie das Fürstliche Schloss oder das Rathaus lernt man viele interessante Sachen.

Eine Woche später, am Sonntag, 12. Juli, steht um 14 Uhr das Herrnhuterviertel im Mittelpunkt. Anderthalb Stunden lang wird den Teilnehmenden eines der markantesten Karrees Neuwieds gezeigt. Dieses hat einige Gebäude im unverkennbaren Herrnhuter Barockstil zu bieten. Der Rundgang führt unter anderem vorbei an der Kirche, den Katakomben und dem Roentgen-Haus. Dabei erfahren die Teilnehmenden auch mehr über die Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeinde. Treffpunkt ist vor der Herrnhuter Kirche.

Für alle Führungen – mit Ausnahme des Innenstadtrundgangs – ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vorab erforderlich unter Tel. 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59. Die Teilnahme am Innenstadtrundgang und an der Führung durch das Herrnhuterviertel kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Eine Teilnahme an der WLAN-Fahrradtour ist erst ab 6 Jahren möglich. Diese kostet für Kinder bis 14 Jahre 5,50 Euro und für Erwachsene 9 Euro. Foto: Zimpfer_Photography