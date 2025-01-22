GOMMERSHEIM – Person bei Fahrzeugbrand bei Gommersheim gestorben

Freitag, 26.06.2026, gegen 12:25 Uhr, meldeten Zeugen ein brennendes Fahrzeug auf einem Feldweg neben der L 530, zwischen Neustadt-Geinsheim und Gommersheim. Das Fahrzeug brannte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte vollständig aus. In dem Fahrzeug befand sich eine Person, die nur noch tot geborgen werden konnte. Der Brand wurde zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Polizei