NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied – Onlinekurse für kaufmännische Berufe an der kvhs Neuwied

Von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung und Personalwirtschaft bis hin zu Bilanzierung und Controlling bietet die KreisVolkshochschule Neuwied regelmäßig kaufmännische Online-Fortbildungen an. Die Teilnahme am bundesweiten Kurs- und Zertifikatssystem Xpert Business der Volkshochschulen ermöglicht Kurse mit Durchführungsgarantie, die zu anerkannten Fachkraft- und Buchhalterabschlüsse führen. Der modulare Aufbau mit überschaubaren Kursmodulen bietet maximale Flexibilität. Während die Kurse bequem zu Hause am PC live oder als Aufzeichnung belegt werden können, kann jedes Modul auf Wunsch mit einer Prüfung in Neuwied abgeschlossen werden. Alle Infos unter www.kvhs-neuwied.de oder unter 02631/347813.

D156-25/1 Abenteuerreise ins eigene Selbst Persönlichkeitsseminar 4x, 28.02.25 – 15.03.25, Fr, 15:00 – 18:30 Uhr, Sa, 14:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude N, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, 8-Klassentrakt. Sabine Lichtenthäler, Paarberaterin, Systemischer Coach, Coachin für psychische Gesundheit. Gebühr: 114,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden) 99,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden)

G171.2-25/1 Nachhaltig konsumieren Smart und Grün: Nachhaltiger per Apps und Co – In Kooperation mit der vhs Naheland 1x, 25.02.25, Di, 18:30 – 20:00 Uhr. Anmeldeschluss: 20.02.2025 online. Isabelle Hercher. Gebühr: 5,00 €

G270.8-25/1 Dürer im Zeitalter der Wunder: Kunst und Gesellschaft an der Schwelle zur globalen Welt vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 25.02.25, Di, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Ulinka Rublack. Gebühr: kostenfrei

G340-25/1 Glück beginnt im Kopf (Onlinevortrag) Die Formel für innere Zufriedenheit und Wohlbefinden 1x, 03.03.25, Mo, 19:00 – 20:30 Uhr. online. Steve Windisch, Trainer für Stressmanagement und Resilienz, Wildnispädagoge, Systemischer Coach. Gebühr: 8,50 €

P110.1-25/1 Der Kräutergarten der Frauen Pflanzliche Helfer für Seele und Körper 1x, 26.02.25, Mi, 18:00 – 20:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, 56305 Puderbach, Klassenraum. Julia Hilgeroth-Buchner. Gebühr: Platzhalter: 15,00 € (gültig von 1 bis 5 Teilnehmenden) 15,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden) 11,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden). Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).