NEITERSEN – Kreismeistertitel! – E1 lässt 62 Mannschaften hinter sich

Unser Trainerteam um Daniel Horn, Maik Rumpel und Bastian Siedler konnte sich mit zwei Mannschaften für die Endrunde der E-Jugend am 02. Februar in Altenkirchen qualifizieren. Insgesamt nahmen 63 Mannschaften an den diesjährigen Kreismeisterschaften teil. Unsere E5 belegte am Ende einen hervorragenden 5. Platz. Ein großer Erfolg, da diese Mannschaft noch größtenteils aus F-Jugend-Spielern besteht. Unsere E1 hat eine bärenstarke HKM gespielt. Sie wurde hochverdient und ohne Niederlage Hallenkreismeister in unserem Fußball kreis WW/Sieg. Im Finale konnte die JSG Wisserland mit 1:0 besiegt werden. Der emotionale Höhepunkt des Turniers war die Begegnung der beiden WSN-Teams in der Vorrunde gegeneinander. Das Spiel endete 2:2. Durch den tollen Sieg der Hallenkreismeisterschaft darf unsere E1 an den Rheinlandmeisterschaften am 09.03. in Mayen teilnehmen. Text + Foto: Basti Siedler