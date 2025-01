NEUWIED – Achtung – Betrüger: Falsche Wasserprüfer unterwegs – Betrüger versuchen sich Zugang zum Haus zu verschaffen

In der Rembrandtstraße in Gladbach haben sich Betrüger als Mitarbeiter der Stadtwerke Neuwied (SWN) ausgegeben. Unterwegs in einem blauen Auto und unter dem Vorwand eine Wasserinstallation durchzuführen, versuchen sie sich Zugang zum Haus zu verschaffen und drohen damit, das Wasser für mehrere Stunden abzustellen.

Die SWN warnen vor dieser Masche und empfehlen, aufzupassen und sich direkt bei ihnen unter der 02631/85-1400 zu melden, wenn man einen Verdacht hat. Ebenfalls weisen die Stadtwerke darauf hin, dass die Betrüger gerade zur Zeit der Jahresverbrauchsabrechnung unterwegs sind. Daher nochmal der Hinweis: Die Zählerablesung erfolgt nur per Ablesekarte und digital.