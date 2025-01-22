NEUWIED – 80 Jahre Innovation und Nähe zum Handwerk – OB Jan Einig gratuliert zum Firmenjubiläum der Alfred Horn GmbH & Co. KG

Unternehmensbesuch mit Wirtschaftsförderung und IHK im Neuwieder Distelfeld Persönlich, praxisnah und mit klarer Haltung zum Handwerk: So präsentierte sich die Alfred Horn GmbH & Co. KG anlässlich ihres 80-jährigen Firmenjubiläums Oberbürgermeister Jan Einig, Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz und IHK-Regionalgeschäftsführerin Altenkirchen und Neuwied Kristina Kutting. Gemeinsam gratulierten sie dem traditionsreichen Familienunternehmen im Gewerbegebiet Distelfeld zum runden Geburtstag – und kamen mit Geschäftsführung und Inhabern ins Gespräch über Perspektiven, Herausforderungen und Zukunftsthemen.

Seit 1945 steht der Name Horn für verlässliche Lösungen rund um Fenster- und Türbeschläge – heute längst weit über die Region hinaus. Rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Kunden – überwiegend Handwerksbetriebe – nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch echte Unterstützung bei Planung, Montage und Wartung erhalten. „Wir leben vom direkten Draht zu unseren Partnern“, betonte Geschäftsführer Dr. Stefan Jessen im Austausch mit der Stadtspitze. Neben ihm begrüßten der geschäftsführende Gesellschafter Rolf Horn und Sohn Tom die Gäste vor Ort.

Mit einem eigenen Schulungszentrum, einem digitalen Sicherheitsstudio und regelmäßigem Austausch auf Augenhöhe positioniert sich Horn als moderner Fachhändler mit klarem Fokus auf individuelle Beratung. „Wir wollen unsere Geschäftspartner nicht nur beliefern, sondern weiterbringen“, unterstrich das Team. Die stetige Digitalisierung des Unternehmens sowie kundenfreundliche Self-Service-Angebote runden das Dienstleistungsportfolio dabei ab.

Oberbürgermeister Jan Einig zeigte sich beeindruckt: „Hier verbinden sich Tradition und Fortschritt auf bemerkenswerte Weise. Unternehmen wie Horn tragen dazu bei, dass Neuwied ein starker Standort für das Handwerk bleibt – mit Fachwissen, Serviceorientierung und echter Kundennähe.“

Ein Highlight im Jubiläumsjahr wird der traditionelle Herbstmarkt am 7. November, den das Unternehmen mit besonderen Aktionen, Fachvorträgen und Produktpräsentationen feiert. Erwartet werden zahlreiche Gäste aus Handwerk, Bauwirtschaft und öffentlicher Verwaltung.

Herbstmarkt zum 80-jährigen Jubiläum am 7. November

Die Alfred Horn GmbH & Co. KG lädt am Freitag, 7. November 2025, zu ihrem traditionellen Herbstmarkt ins Gewerbegebiet Distelfeld ein. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr im Zeichen des 80-jährigen Firmenjubiläums.

Geboten werden:

– Ein kostenfreier Expertenvortrag zum Thema Brandschutztüren (anerkanntes Zwei-Punkte-Seminar für Architekten)

– Fachliche Informationen zu aktuellen Sicherheitsstandards für Fenster und Türen

– Praxisnahe Vorführungen sowie Einblicke in neue Produkte und Lösungen

– Jubiläumsaktionen im Showroom

– Gelegenheiten zum fachlichen Austausch und Networking

Eingeladen sind Fachbesucher aus Handwerk, Bauwirtschaft, Verwaltung und Wohnungswirtschaft – darunter Monteure, Einkäufer, Planer, technische Leiter, Entscheider sowie Vertreter von Gebäudemanagement und Hochbauprojekten.