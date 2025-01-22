MAINZ – Auffinden eines schwerverletzten Mannes am 14. Oktober 2025 in Mainz – inzwischen gestorben

Der 48-jährige Mann, der am frühen Dienstagmorgen, 14. Oktober 2025, gegen 03:30 Uhr in der Boppstraße in der Mainzer Neustadt bewusstlos aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist inzwischen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Derweil dauern die Ermittlungen zu den genauen Umständen an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei ist von einem Alleinunfallgeschehen auszugehen. Quelle Polizei