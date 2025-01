NEUWIED – 1,77 Millionen Euro aus dem Sonderbauprogramm für den Landkreis Neuwied – „Eine weitere Investitionen in die Zukunft“ – Lana Horstmann verkündet gute Nachrichten aus dem 40 Millionen Euro schweren Kita-Kraftpaket der Landesregierung

Vor einem guten Jahr hatte Rheinland-Pfalz das Sonderbauprogramm für Kitas ins Leben gerufen. Aus diesem Kita-Kraftpaket der Landesregierung erhält der Kreis Neuwied 1.778.920, — Euro. Diese Nachricht erhielt die heimische Landtagsabgeordnete Lana Horstmann auf Nachfrage vom Ministerium für Bildung.

Im Kreis Neuwied erhalten aus den Sondermitteln die Kita St. Kathrinen 247.500 Euro, die Kita Eulennest Dierdorf 178.500 Euro, die Ev. Kita Melsbach 246.500 Euro, die Kita Am Schulzentrum Dierdorf 382.500 Euro, die Kita St. Pantaleon 250.000 Euro, die Kita Kunterbunt 112.232 Euro, Kath. St. Laurentius 64.187 Euro, sowie die Kath. Kita Mutter Rosa in Waldbreitbach 297.500 Euro um für mehr Plätze, Ausbau und Sanierungen weiter den Bedarf zu decken und das Angebot zu erweitern. „Hier in Rheinland-Pfalz haben wir seit 2006 einen enormen Zuwachs von rund 22 % an Kitaplätzen, wir können den Eltern eine längere Betreuungszeit der Kinder auf Grund der großen Investition in Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbieten und haben es geschafft rund 94 % mehr Personal aufzubringen. Natürlich ist uns bewusst, dass der Bedarf noch steigt und wir weiterhin in der Verantwortung sind. Rheinland-Pfalz wird im kommenden Jahr mehr als eine Milliarde Euro in die frühkindliche Bildung investieren, auch wenn die Kita eine kommunale Verpflichtung ist, so ist Bildung eine Aufgabe, die uns alles angeht,“, so Horstmann. Die Kommunen und Träger haben vieles in der letzten Zeit möglich gemacht erhebliche Anstrengungen unternommen, um die starke Nachfrage abzudecken und das Angebot zu vergrößern, damit mehr Eltern ihr Recht auf Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen können.

„Aufgrund der herausragenden Bedeutung von Bildung und Betreuung in der Kita, unterstützt die Landesregierung die Kommunen sowohl durch die reguläre Investitionskostenförderung von 15 Millionen Euro pro Jahr als auch durch das Sonderprogramm Kita-Kraftpaket in Höhe von 40 Millionen Euro. Aus der Investitionskostenförderung halten zusätzlich die Kommunale Kita Wiesenwichtel Windhagen 230.000 Euro, die Kita Auenwiese Waldgruppe Raubach 61.740 Euro und der Naturkindergarten Rheinbrohl 54.586 Euro Das ist für den Kreis Neuwied eine Förderung von 346.326 Euro“, so Lana Horstmann, die sich über diese enormen Investitionen in ihrem Wahlkreis freut.