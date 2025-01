KOBLENZ – Sachbeschädigung an Fahrzeugen im Bereich Südliche Vorstadt Koblenz

Samstagmorgen, 11. Januar 2025, gegen 05.45 Uhr, wurde im Bereich der Südallee in Koblenz eine augenscheinlich betrunkene männliche Person gemeldet, die Schilder umwerfen und gegen geparkte Kraftfahrzeuge treten solle. Vor Ort konnte zumindest eine Sachbeschädigung an PKWs festgestellt werden, die verantwortliche Person jedoch zunächst nicht. Kurz darauf wurde ein ähnlicher Sachverhalt im Bereich der Kurfürstenstraße gemeldet, dort konnte eine männliche Person angetroffen und kontrolliert werden. Von der Beschreibung dürfte diese auch für die Handlungen zuvor verantwortlich sein. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufklärung wurden im Bereich der Casinostraße bekannt, dass dort mehrere Roller umgeworfen wurden. Gegen den Mann wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Koblenz in Verbindung zu setzt – Erreichbarkeit 0261/92156300. Quelle: Polizei