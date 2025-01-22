NEUSTADT-WIED – Vandalismus und Sachbeschädigung in der Kirche in Neustadt/Wied

Am Nachmittag des 01. Oktober 2025 kam es in der Zeit zwischen 12:30 und 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Kirche St. Margarita in Neustadt/Wied. Durch Unbekannte wurden unter anderem Regale umgeworfen, Auslagen umhergeworfen und Stühle beschädigt. Weiterhin wurde eine Tafel im Altarraum bemalt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei