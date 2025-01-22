ALTENKIRCHEN – Packender Theaterabend im KulturSalon Altenkirchen – „Der dritte Mann“ begeistert das Publikum

Sonntagabend verwandelte sich der KulturSalon in der Stadthalle Altenkirchen in das düstere Wien der Nachkriegszeit. Das Motown Theater präsentierte mit „Der dritte Mann“ eine atmosphärisch dichte Inszenierung des berühmten Stoffes nach Graham Greene – und fesselte das Publikum von der ersten Minute an.

Im Mittelpunkt stand der Schriftsteller Rollo Martins, der nach Wien reist, um den Tod seines Jugendfreundes Harry Lime aufzuklären. Bald jedoch entpuppt sich die offizielle Version der Ereignisse als trügerisch. Zwischen zerbombten Häusern, moralischen Abgründen und einer geheimnisvollen „dritten“ Figur entspinnt sich ein spannendes Spiel aus Misstrauen und Verrat.

Besonders beeindruckend war die Verbindung von klassischem Schauspiel und modernen multimedialen Elementen. Projektionen, Licht-stimmungen und Livemusik mit Zitherklängen sorgten für eine dichte Atmosphäre, die den berühmten Filmklassiker kongenial auf die Bühne übertrug.

Das Publikum dankte den Darstellern mit langanhaltendem Applaus. Mit dieser Aufführung hat der KulturSalon Altenkirchen erneut bewiesen, dass anspruchsvolles Theater im Westerwald ein begeistertes Publikum findet. Fotos: Renate Wachow + ariwa