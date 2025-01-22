NEUSTADT WIED – Durchfahrtskontrollen in Neustadt (Wied), Ortsteil Panau

Neustadt (Wied), Ortsteil Panau – Aufgrund von Bürgerbeschwerden über die Missachtung des bestehenden Durchfahrtsverbots führte die Polizeiinspektion Straßenhaus am 18. August 2026 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr eine erneute Durchfahrtskontrolle im Ortsteil Panau durch. Dabei wurde insbesondere überprüft, ob das bestehende Durchfahrtsverbot von den Verkehrsteilnehmern beachtet wird. Hintergrund der Maßnahmen sind wiederholte Hinweise aus der Bevölkerung auf Fahrzeuge, die das bestehende Durchfahrtsverbot missachten. Die Polizeiinspektion Straßenhaus kündigt an, auch künftig weitere Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen. Verkehrsteilnehmer werden daher aufgefordert, die Beschilderung zu beachten und das bestehende Durchfahrtsverbot einzuhalten. Quelle: Polizei