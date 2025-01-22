WALDBREITBACH – Sachbeschädigung an Hausleuchte in Waldbreitbach – Zeugen gesucht

Waldbreitbach – In der Neuwieder Straße in Waldbreitbach kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Hauswand angebrachten Leuchte. Als Tatzeit konnte der Zeitraum zwischen dem 16.08.2026, 20:00 Uhr, und dem 17.08.2026, 09:00 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei