NEUSTADT-WEINSTRASSE – Hund in Neustadt/Weinstraße überfahren

Am 15. Februar 2025, gegen 18:45 Uhr, lief ein nicht angeleinter Hund plötzlich auf die Fahrbahn in der Winzinger Straße und wurde durch einen Pkw erfasst. Der Hund erlag vor Ort seinen Verletzungen. Laut einem Zeugen sei der Pkw mit normaler Geschwindigkeit aus Richtung Festplatzstraße gekommen und in Richtung Konrad-Adenauer-Straße gefahren. Kurz vor der Kreuzung kam es zu dem Unfall. Dem Zeugen zufolge soll es sich um eine weiße Limousine, vermutlich BMW, gehandelt haben. Der Fahrer habe noch, wohl aufgrund des Jaulens, die Seitenscheibe heruntergelassen, fuhr dann aber weiter. Es ist auch möglich, dass der Fahrer die Kollision nicht bemerkt hat. Der Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt zu melden. Quelle: Polizei