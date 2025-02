ALTENKIRCHEN – Diakonisches Werk Altenkirchen – Das Diakonische Werk in Altenkirchen beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien – diesmal unter dem Motto „Ich werde laut“

Am Montag, 17. Februar 2025, ab 18:00 Uhr lädt das Diakonische Werk Altenkirchen alle Interessierten ins Mehrgenerationenhaus Mittendrin zu einem Film mit Gespräch ein. Gezeigt wird der Film „Unsichtbar“, in dem vier junge Menschen über das Aufwachsen in einer suchtbelasteten Familie berichten. Unter dem Motto „Ich werde laut“ ruft die bundesweite Interessensvertretung NACOA vom 16. bis 22. Februar 2025 wieder zu Veranstaltungen im ganzen Land auf, um auf die Lage betroffener Kinder aufmerksam zu machen. Jedes fünfte bis sechste Kind in Deutschland wächst mit einem suchtkranken Elternteil auf. Das sind insgesamt drei Millionen Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen erleben Vernachlässigung und Gewalt, leiden oft ein Leben lang unter diesen Erfahrungen.

Doch nur selten können sie ihre Stimme erheben. In den betroffenen Familien herrscht ein Schweigegebot, das den Kranken und die Familie vor Stigmatisierung und Ausgrenzung schützen soll. Die Folgen für die Kinder sind oft dramatisch. Ihr Risiko, selber eine Sucht oder andere psychische Krankheit zu entwickeln, ist um ein Vielfaches erhöht.

Mit der COA-Aktionswoche 2025 wollen wir den vergessenen Kindern eine laute Stimme geben. Film mit Gespräch „Unsichtbar“ Am 17. Februar 2025 ab 18:00 Uhr sind aus diesem Anlass alle Interessierten zum Film „Unsichtbar“ ins Mehrgenerationenhaus (MGH) Mittendrin in die Wilhelmstraße 10 in Altenkirchen eingeladen. Die dokumentarische Filmreihe des Medienprojektes Wuppertal stellt Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien in den Mittelpunkt. Sie beschreibt die unsichtbare Not, Ängste, Schuld- und Schamgefühle sowie Frust und Kummer bis hin zu Misshandlungen, die sie zuhause erleben und in der Schule verstecken. In vier dokumentarischen Kurzfilmen erzählen junge Menschen neben ihrem Schicksal auch von Helfern, die sie gefunden haben und Therapien und Unterstützungen, die ihnen geholfen haben, als sie nicht mehr weiterwussten. Im Anschluss an den Film möchten wir mit Betroffenen und Fachleuten ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung im MGH wird gebeten: telefonisch: 02681/950438 oder per Mail: info@mgh-ak.de. Ansprechpartner: Hans Röhrig.

„Die Aktionswoche möchten wir außerdem nutzen, um auf die Unterstützungsangebote vor Ort hinzuweisen, die wir schon haben“, sagt Miriam Ottweiler-Jaeger vom Diakonischen Werk in Altenkirchen. „Besonders freuen wir uns, dass wir – mit finanzieller Unterstützung durch das Jugendamt – weiterhin die Kindergruppe Saustark in Altenkirchen anbieten können, die sich 14-tägig trifft und Kinder im Grundschulalter unterstützt, die in ihren Familien Sucht oder andere Belastungen erleben. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Frühe Hilfen beim Kreis bieten wir regelmäßige Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte zum Thema ‚Unterstützung für Kinder aus suchtbelasteten Familien in der pädagogischen Praxis‘ in Kitas und Schulen an.

Eine weitere Besonderheit vor Ort ist eine eigene Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchtkranken, die sich zweiwöchentlich im Haus Felsenkeller trifft. Recht jung ist unsere Gruppe

für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien, die sich über weitere Mitglieder freut. Treffpunkt ist einmal monatlich im Haus der Evangelischen Kirche in Altenkirchen. Auch Einzelberatungen für betroffene

Angehörige aller Generationen bieten wir in der Fachstelle im Diakonischen Werk an“, so die Diplom-Pädagogin. Im Frühling 2025 wird es außerdem erstmals ein Gruppenangebot für Jugendliche (12 bis 16 Jahre) mit einem Rapmusik-Workshop geben. Auch hier sind noch Plätze frei. Weitere Informationen zu allen Angeboten erhalten Sie beim Diakonischen Werk Altenkirchen, Frau Miriam Ottweiler-Jaeger, Tel. 02681/800846, E-Mail: miriam.jaeger@diakonie-altenkirchen.de. Infos zur Aktionswoche: https://coa-aktionswoche.de/