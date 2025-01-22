NEUSTADT – Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Wied Ortsteil Rott

Im Zeitraum zwischen 26. Oktober 2025, 16:00 Uhr und 27. Oktober 2025, 15:23 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage 57577 Neustadt/Wied Ortsteil Rott, Allensteiner Weg 1. Ein Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem auf dem Grundstück des Geschädigten befindlichen Stein und touchiert daraufhin ebenfalls den Gartenzaun. An dem Zaun entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei