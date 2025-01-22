ALTENKIRCHEN – Inklusionstag in der Kreisverwaltung – Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft lädt ein

Donnerstag, 6. November, lädt die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) zu einer Informations- und Austauschveranstaltung ein. Das Motto lautet: „Inklusion – Chancen für Alle“. Von 9 bis 13 Uhr bietet die Kreisverwaltung Altenkirchen Raum für Begegnung, Information und Vernetzung rund um Fragen von psychischer Beeinträchtigung und Arbeit. Eingeladen sind Menschen mit Beeinträchtigung, potenzielle Arbeitgeber, Fachkräfte sowie Interessierte. Zu den Experten, die sowohl zu Vorträgen als auch bei einer Podiumsdiskussion zu Wort kommen, zählen Dr. Sezer Melisande Lammers, ärztliche Direktorin und Chefärztin der GFO-Klinik Wissen, Michael Blachut, Geschäftsführer der Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen, Roderich Dörner, Partner Rewe Inklusion, und Jobcenter-Geschäftsführer Heiner Kölzer. Lars Kober von der Wirtschaftsförderung des Kreises und Josip Jagatic, Leiter des Geschäftsbereichs Soziales im Kreishaus, sind ebenfalls dabei. Um Anmeldung wird gebeten (Kontakt: Anja Weber, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel. 02681-812457, E-Mail: anja.weber@kreis-ak.de