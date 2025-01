NEUSTADT – Forstunfall bei Neustadt/Wied – Mann von Baum getroffen

Donnerstagnachmittag, 16. Januar 2025 kam es in einem Waldstück bei Neustadt/Wied zu einem folgenschweren Unfall. Bei Baumfällarbeiten wurde ein 46-jähriger Mann schwer verletzt. Der zu fällende Baum stieß mit einem anderen Baum zusammen, wodurch der zerbrach und den Mann am Kopf traf. Die Rettung des Mannes durch die Feuerwehr gestaltete sich, aufgrund des unwegsamen Geländes, zunächst kompliziert. Anschließend wurde der Mann vom Rettungsdienst mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei