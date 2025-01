ALTENKIRCHEN – Hallen-Verbandsgemeindepokal Altenkirchen-Flammersfeld 2025 – SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis siegreich

Nach einer Siegesserie von zuletzt vier Titeln in Folge ging der Hallen-Verbandsgemeindepokal in diesem Jahr nicht an die SG Neitersen/Altenkirchen, sondern an die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis.

In der Vorrunde traten in Gruppe A die Teams SG Willroth, SV Güllesheim, Spfr. Ingelbach, SG Neitersen sowie SSV Weyerbusch gegeneinander an. In Gruppe B standen sich der SSV Almersbach-Fluterschen, VfL Oberlahr-Flammersfeld, SG Niedererbach, SG Eichelhardt und der spätere Turniersieger aus Berod gegenüber.

Nach der Vorrunde qualifizierten sich die Mannschaften aus Neitersen, Ingelbach, Berod und Oberlahr für die beiden Halbfinalpartien. Im ersten Halbfinale setzte sich Neitersen mit 3:0 gegen Oberlahr durch. Das zweite Halbfinale entschied Berod mit 2:0 gegen Ingelbach für sich. Im Neunmeterschießen um Platz 3 musste Ingelbach sich Oberlahr mit 1:3 geschlagen geben.

Im spannenden Endspiel behielt die SG Berod dann gegenüber der SG Neitersen im Neunmeterschießen knapp die Oberhand. Nach der regulären zehnminütigen Spielzeit stand es 2:2. Bei der Siegerehrung bedankte sich Bürgermeister Fred Jüngerich für die Organisation des Ausrichters FC Willroth. Auch der anwesende Kreisvorsitzende des Fußballkreises Westerwald-Sieg, Marco Schütz, richtete lobende Worte an Veranstalter und Verwaltung.