NEUSTADT – BAB 48, Neustadt (Wied) – Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Sonntagnachmittag, 22.02.2026, gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, auf Höhe des Kilometers 48,3, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw, einem Pkw mit Wohnanhänger und zwei Transportern. Auslöser war, dass eine 54 Jahre alte Frau aus dem Westerwaldkreis auf den ihr vorausfahrenden Pkw einer 21 Jahre alten Frau aus dem Alb-Donau-Kreis auffuhr. Die unmittelbar nachfolgen Fahrzeuge kollidierten ebenfalls mit den bereits verunfallten Pkw. Die 54 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt, die 21 Jahre alte Frau wurde schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für ca. 15 Minuten gesperrt. Für die weitere Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge sowie die Fahrbahnreinigung blieb die Fahrbahn für weitere zwei Stunden teilgesperrt, sodass es zu Staubildung kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro. Neben dem DRK, und der Polizei, waren 20 Kräfte der Feuerwehr aus Neustadt (Wied) im Einsatz. Quelle Polizei