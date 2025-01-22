HAMM – 33-Jähriger flüchtete erfolglos mit seinem PKW vor der Polizei in Hamm (Sieg)

Am 22.02.2026 gegen 03:25 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Bereich Fürthen und Hamm Verkehrskontrollen durch. In diesem Zusammenhang konnte ein PKW festgestellt werden, der auf der B 256 im Bereich der Auermühle, einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer folgte dem Streifenwagen bis unmittelbar vor die Kontrollörtlichkeit, wendete jedoch seinen PKW und flüchtete mit einer für ihn maximal erreichbaren Geschwindigkeit in Fahrtrichtung NRW. Während der eingeleiteten Verfolgung wurden die eingeschalteten Anhaltesignale missachtet. Das Fahrzeug konnte wenige Kilometer später gestoppt und einer entsprechenden Kontrolle unterzogen werden. Der 33-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand deutlich unter der Einwirkung harter Betäubungsmittel, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Er hat sich nun diversen Ermittlungsverfahren zu stellen. Quelle Polizei