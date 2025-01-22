NEUNKHAUSEN – Brennholzdiebstahl in Neunkhausen – Zeugen gesucht!

Zwischen dem 08. September 2025 gegen 21 Uhr und dem 09. September 2025 gegen 08:30 Uhr kam es an einem Feldweg in der Gemarkung Neunkhausen zu einem Diebstahl von gelagertem Brennholz. Es wurden circa acht Raummeter Buchenbrennholz aus einem Holzunterstand von Unbekannten entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden. Quelle: Polizei – Foto: Archiv BK