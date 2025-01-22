GIELEROTH – Kinderkrebshilfe stellt beim Sponsorenfest behindertengerechtes Sonderfahrzeug vor

In das Bürgerhaus Gieleroth hatten die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth und Unnauer Paten – Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder zur Wagenübergabe eingeladen. Der Verein bedankte sich in diesem Rahmen bei allen Sponsoren, die sie unterstützten und somit mitgeholfen haben, dass einer der Familien ein behindertengerechtes Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden kann. Somit wurde den Sponsoren die Möglichkeit geben, in einem kleinen Rahmen, dass Auto selbst und die Familie kennenzulernen. 22 Firmen, Freiberufler und Selbständige finanzierten mit monatlichen Raten das Auto und haben so maßgeblich das Vorhaben eine Familie mit einem Auto zu unterstützen geholfen. Die Kosten der Innensonderausstattung übernahm der Verein. Die Familie hat behindertes Kind im Rollstuhl und ist daher auf behindertengerechtes Auto mit entsprechendem Umbau angewiesen (mit Rollstuhlrampe). Viele Alltagssituationen werden durch das Auto nun für die Familie einfacher, Einkauf, Ausflug oder Arzt- und Therapiefahrten viel besser möglich, da das Kind im Rolli nun im Auto mitfahren kann und nicht mühsam rein und raus bewegt werden muss.