NEUHOFEN – Tödlicher Badeunfall bei Neuhofen

Nachdem ein 30-jähriger Mann aus Mannheim am Samstagnachmittag, 27.06.2026 bei einem Badeunfall gestorben ist, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen ein Todesermittlungsverfahren zur Klärung der genauen Umstände eingeleitet. Entgegen der ursprünglichen Meldung ereignete sich der Todesfall nicht an einem Badesee, sondern an einem See in einem Naturschutzgebiet nahe Neuhofen, an dem das Baden verboten ist. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei ging der Mann zum Schwimmen in den See und ging unter. Seine Begleiter, weitere Zeugen sowie Kräfte der Feuerwehr konnten den Mann am Grund des Sees lokalisieren, ihn jedoch aufgrund der Wassertiefe nicht retten. Er wurde schließlich durch einen Rettungstaucher des DLRG geborgen. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Quelle: Polizei