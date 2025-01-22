BERLIN – DIERDORF – Politik hautnah erleben – Klassenstufe 10 des Martin-Butzer Gymnasium Dierdorf trifft MdB Ellen Demuth im Bundestag

Im Rahmen ihrer Abschlussfahrt besuchte die 10. Jahrgangsstufe des Martin-Butzer Gymnasium Dierdorf den Deutschen Bundestag in Berlin. Mit großer Freude begrüßte Ellen Demuth MdB die Schülergruppe zu einem persönlichen Gespräch.

Ziel des Besuchs war es, den Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in die parlamentarische Arbeit und den Alltag einer Abgeordneten zu vermitteln. Ellen Demuth berichtete offen über ihre Aufgaben im Bundestag und ihre Rolle in verschiedenen Ausschüssen – darunter dem Auswärtigen Ausschuss, Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Kultur und Medien. Zudem ist sie stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss.

Die Jugendlichen zeigten großes Interesse an aktuellen politischen Themen und nutzten die Gelegenheit, ihre zahlreichen Fragen direkt an die Abgeordnete zu richten. „Der direkte Dialog mit jungen Menschen ist für mich immer eine große Freude und ein sehr bereicherndes Erlebnis“, betone Ellen Demuth.

Abgerundet wurde der Besuch durch den Aufenthalt im Plenarsaal. In einem Vortrag erfuhren die Schülerinnen und Schüler Wissenswertes über die Aufgaben, Arbeitsweise und Zusammensetzung des Parlaments sowie über dem Gesichte und Architektur des Reichstagsgebäudes.