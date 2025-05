NENTERSHAUSEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 317 bei Nentershausen

Am Donnerstagmittag, 28. Mai 2025, gegen 12:00 Uhr fuhr ein PKW auf der L317 aus Richtung Steinefrenz-Bahnhof kommend in Richtung Nentershausen. Der 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Limburg-Weilburg kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz schnell eingetroffenem Notarzt und Rettungskräften starb der 23-Jährige noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme waren die Straßenmeisterei Diez, Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr sowie das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz eingesetzt. Die L 317 war zwischen der Einmündung zur L 318 und der Einmündung K 154 für insgesamt drei Stunden gesperrt. Quelle Polizei