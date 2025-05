KREIS NEUWIED – Impulsvortrag: Warum lachen so gesund ist – Mehrgenerationenhaus Neuwied, Kreisverwaltung und Landeszentrale für Gesundheitsförderung laden zum Workshop ein

Lachen ist nicht nur eine angenehme Reaktion, sondern auch ein wirksames Mittel zur Stärkung der psychischen und physischen Gesundheit. Um die positiven Effekte des Lachens zu erleben, lädt das Mehrgenerationenhaus Neuwied gemeinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied und der Landeszentrale für Gesundheitsförderung zu einem besonderen Workshop ein.

Am Freitag, 6. Juni 2025, haben Interessierte von 17:00 bis 19:00 Uhr die Gelegenheit, in einem abwechslungsreichen Impulsvortrag mit praktischen Elementen zu erfahren, wie Lachen in der Lage ist, das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Referentin Hildegard Schanz zeigt, wie Humor helfen kann, Sorgen und Zweifel ein Stück weit loszulassen und wie eine zuversichtlichere, optimistische Haltung schwierige Zeiten erleichtern kann

Die Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Straße 5, 56564 Neuwied, ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen werden gerne telefonisch (02631-390730) oder per E-Mail (mgh@fbs-neuwied.de) beantwortet.

Die Veranstaltungsreihe ist ein gemeinsames Projekt der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG), der Kreisverwaltung Neuwied – Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung und Prävention sowie Psychiatriekoordinationsstelle – und des Mehrgenerationenhauses Neuwied.