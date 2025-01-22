NEITERSEN – Wiedbachtaler Sportfreunde – Tennisabteilung, 57638 Neitersen – Unterstützung Crowdfunding für den Bau eines Padel-Courts in Neitersen

Zur Verbreiterung unseres sportlichen Angebots investieren wir, die Tennisabteilung der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen (WSN), in eine junge, aufstrebende und abwechslungsreiche Sportart. Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash und ist für eine Vielzahl von Gruppen/Personen interessant (Familien, Kinder, Senioren, Sportgemeinschaften etc.). Die Sportart ist einfach zu erlernen und zugänglich für alle Fitnesslevels. Sie wird auf einem kleineren, von Wänden (Glas und Gitter) umgebenen Platz gespielt, wobei die Wände ins Spiel einbezogen werden.

Durch digitale Zugangs- und Buchungsmöglichkeiten wird das Angebot sowohl für Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder nutzbar sein.

Wir sind davon überzeugt, mit dieser kreisweit einzigartigen Anlage, eine weitere Attraktion für die Westerwald-Region zu schaffen. Bei unseren Planungen spielen auch ökologische Aspekte eine wesentliche Rolle. So wird, durch die Umwandlung eines bestehenden Tennisplatzes, keine weitere Fläche versiegelt. Darüber hinaus ist auch bei der Flutlichtanlage moderne Technik im Einsatz, die verhindert, dass Insekten z.B. durch zu große Hitze der Leuchtmittel gefährdet werden.

Die Finanzierung wird u.a. durch einen öffentlichen Zuschuss (LEADER-Programm) gesichert. Nicht destotrotz entsteht bei diesem Projekt ein nicht unerheblicher Eigenanteil für die Tennisabteilung. Daher sind wir auch auf Spenden angewiesen.

Ein wichtiger Baustein innerhalb der Gesamtfinanzierung bildet daher das so genannte Crowdfunding der Westerwaldbank. Die Idee der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ ist es, gemeinnützige Projekte und helfende Menschen zusammen zu bringen. Die Westerwaldbank beteiligt sich an dem Projekt, indem sie für jeden Spender, der das Vorhaben mit mindestens 5,- Euro unterstützt, einen Zuschuss in Höhe von 10,- Euro gewährt. Es ist entscheidend, das Spendenziel von 4.000 Euro zu erreichen oder gar zu übertreffen, da nur dann die vollständige Auszahlung an die Tennisabteilung erfolgt.

Bitte unterstützen Sie den Bau des Padel-Courts mit Ihrer Spende unter folgendem Link: https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/padel-neitersen. Jeder Euro fließt garantiert in das Projekt. Michael Müller