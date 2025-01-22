ALTENKIRCHEN – Lach Yoga – Workshop für die Extra-Portion Lebensfreude im Haus Felsenkeller am 20. September

Lach Yoga ist eine Form des Yoga, bei der das grundlose Lachen (Sanskrit hasya) im Vordergrund steht. Ein zunächst willentliches, künstliches Lachen soll dabei in ein echtes, natürliches Lachen übergehen. Das Training beim Lach Yoga ist eine Kombination aus Klatsch-, Dehn- und Atemübungen, verbunden mit pantomimischen Elementen, die zum Lachen anregen sollen. In diesem Workshop wird in der Gruppe gemeinsam mithilfe von Lach Yoga Techniken und verschiedenen Übungen aus Atemtherapie und Kinesiologie Freude im Alltag entdeckt. Auf diese Weise entsteht eine Gruppendynamik, welche lebenslustige Energie aufkommen lässt und somit ein einzigartiges Training für Körper, Seele und Geist ermöglicht.

Lach Yoga hat einen nachgewiesenen, positiven Effekt auf die physische und psychische Gesundheit. Denn durch das Lachen wird z.B. die Produktion entzündungshemmender Hormone angeregt und gleichzeitig Stresshormone abgebaut. Der Begründer des Lach Yoga, Madan Kataria, sagt: „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind – wir sind glücklich, weil wir lachen!“ Seid also dabei und holt Euch eine Portion Glück bei diesem mehrstündigen Schnupperworkshop ab!

Am Samstag, den 20.09., kann man von 14 bis 17 Uhr selbst erleben, wie das funktioniert. Die Gebühr beträgt 38 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.