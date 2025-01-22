NEITERSEN – Oliver Steller spricht und singt Kurt Tucholsky „Texte und Lieder“ in der Wied Scala Neitersen, Südstr. 1, 57638 Neitersen am 08. Mai 2026, 20:00 Uhr

Als Oliver Steller bei den Westerwälder Literaturtagen 2025 in Neitersen mit seinem Balladen-Programm auftrat, war das Publikum ebenso verzaubert wie die Mitveranstalter. Beim anschließenden Umtrunk wurde beraten, ob der Musiker und Rezitator nicht auch etwas zu den „Goldenen Zwanzigern“ zu bieten habe. Und ob er das hatte! Er bot spontan an, Kurt Tucholsky in diesem Jahr aus dem Club der toten Dichter zu erwecken mit Gedichten, Briefen und Erzählungen aus dem kurzen, aber ereignisreichen Leben des Satirikers und Zeitkkritikers.

In seinem Programm versteht es Oliver Steller, mit jazz- und bluesbeeinflussten Kompositionen das Leben Tucholskys emotional mitreißend nachzuzeichnen.

Doch der Vollblutmusiker spielt und singt sich nicht in den Vordergrund. Durch seine einfühlsamen Musiken und biographischen Erzählungen bleibt der Dichter und Denker immer der zerrissene Held der Veranstaltung und Steller sein Interpret. So wird der Tucholsky-Abend mit Oliver Steller und seiner Gitarre wie eine Messe, in denen der Geist des Dichters heraufbeschworen wird. Es wird erneut ein unvergesslicher Abend werden, nicht nur für Literaturliebhaber.

Oliver Steller, Jahrgang 1967, hat seine Liebe zur Literatur nach der Schule wiederentdeckt. Seitdem vertont er Gedichte. Im Anschluss an ein Musikstudium in den USA und einem Jahrzehnt als freischaffender Musiker, gab der Gitarrist und Sänger 1995 sein Debüt als Rezitator. Die FAZ bezeichnet Oliver Steller heute als „Stimme deutscher Lyrik“.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.