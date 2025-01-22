KOBLENZ – Hochschule Koblenz und Bundeswehr schließen Kooperationsvereinbarung

Die Hochschule Koblenz und das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) haben unter Anwesenheit des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und des Bildungszentrums der Bundeswehr (BiZBw) eine Kooperationsvereinbarung für das duale Studium im Studiengang Informationstechnik unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die praxisnahe Ausbildung von Fachkräften für das BAAINBw zu stärken und den Standort Koblenz nachhaltig zu fördern.

Mit der Kooperation baut die Hochschule Koblenz ihr Angebot im dualen Studium weiter aus und unterstreicht ihre Rolle als wichtiger Partner für die regionale Wirtschaft und öffentliche Institutionen. Studierende profitieren künftig von einer engen Verzahnung von Theorie und Praxis sowie von attraktiven Karriereperspektiven bei einem der größten Arbeitgeber der Region.

Das BAAINBw mit Hauptsitz in Koblenz zählt zu einer der zentralen Einrichtungen der Bundeswehr und bietet vielfältige berufliche Möglichkeiten im Bereich moderner Informationstechnologien. Durch die Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz wird gezielt in die Ausbildung und langfristige Bindung qualifizierter Nachwuchskräfte investiert.

Das Bildungszentrum der Bundeswehr (BiZBw) mit Hauptsitz in Mannheim ist die zentrale zivile Bildungseinrichtung der Bundeswehr für die Ausbildung und Qualifizierung des Zivilpersonals. Unter anderem ist das BiZBw für die Durchführung der bundeswehrspezifischen Fachlehrgänge zuständig, die die Studierenden befähigen, die im Hochschulstudium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die besonderen wehrtechnischen Belange der Bundeswehr und speziell des BAAINBw anzuwenden und zu spezialisieren.

Das BAPersBw mit Hauptsitz in Köln ist als zentraler personeller Dienstleister unter anderem für die Gewinnung des zivilen und militärischen Personals der Bundeswehr sowie für die Personalentwicklung der Beamtinnen und Beamten, Soldatinnen und Soldaten und Tarifbeschäftigten zuständig und verantwortet in diesem Zusammenhang auch die Ausbildungssteuerung und die Personalbearbeitung der an der Hochschule Koblenz studierenden Nachwuchskräfte der Bundeswehr.

„Wir freuen uns, einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung der Bundeswehr am Standort Koblenz zu leisten. Der Wirtschaftsstandort Koblenz gewinnt damit an Attraktivität für Talente aus der Region.“, betont Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Vizepräsident für Transfer der Hochschule Koblenz.

Die Kooperation ist zugleich Ausdruck des gemeinsamen Interesses, die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und einem der bedeutendsten Arbeitgeber in Koblenz im engen Zusammenspiel mit dem BAPersBw weiter zu intensivieren. Für Studieninteressierte eröffnet sich damit ein attraktiver Weg, ein Hochschulstudium mit wertvoller Praxiserfahrung zu verbinden.