NEITERSEN – Erfolgreiche Filmveranstaltung zum Internationalen Frauentag

Anlässlich des Internationalen Frauentages organisierten die Kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Altenkirchen eine besondere Veranstaltung für Frauen. Im Programmkino Wied-Scala in Neitersen wurde der inspirierende Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ gezeigt. Die kostenfreie Veranstaltung bot Frauen nicht nur die Möglichkeit, einen bewegenden Film in angenehmer Atmosphäre zu erleben, sondern sich auch zu vernetzen, ins Gespräch zu kommen und sich über Themen der Gleichstellung auszutauschen.

Eröffnet wurde der Abend von der Gleichstellungsbeauftragen des Kreises Altenkirchen, die sich und die anderen Gleichstellungsbeauftragten kurz vorstellte. Nach diesem herzlichen Einstieg begrüßte Nelli Hoffmann, Gleichstellungsbeauftragte Verbandsgemeinde Kirchen Sieg, die Anwesenden nochmals herzlich und betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung für die Frauenrechte und die Frauenbewegung. „Der Internationale Frauentag ist ein Tag, an dem wir uns bewusst Zeit nehmen – Zeit, um die Errungenschaften von Frauen zu feiern, auf bestehende Herausforderungen aufmerksam zu machen und vor allem, um den Zusammenhalt unter uns Frauen zu stärken“, so Nelli Hoffmann. Sie machte deutlich, wie essenziell es ist, sich weiterhin für Gleichstellungsthemen einzusetzen und Begegnungsorte für Frauen zu schaffen. Solche Veranstaltungen böten Raum für Austausch, Vernetzung und persönliche Bereicherung – genau das, was an diesem Abend im Mittelunkt stand.

Mit den Worten, dass die Frauen an diesem Abend bewusst an sich selbst denken, entspannen und sich etwas Gutes tun dürfen, wurde das Publikum auf den Film eingestimmt.

Hidden Figures erzählt die beeindruckende Geschichte afroamerikanischer Frauen, die in den 1960er Jahren maßgeblich zur US-Raumfahrt beitrugen und dabei gegen Diskriminierung kämpften.

Im Anschluss an den Film hatten die Anwesenden die Gelegenheit, sich weiter auszutauschen und mit den Gleichstellungsbeauftragten ins Gespräch zu kommen. Ein ausgelegter Feedbackbogen zeigte die positive Resonanz der Veranstaltung. 23 Frauen bewerteten die Veranstaltung mit „sehr gut“, drei mit „gut“. Zudem konnten Wünsche und Anregungen, für die zukünftige Arbeit des Arbeitskreises der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, geäußert werden.

Die Organisatorinnen freuten sich über die große Nachfrage. Die Veranstaltung war ausverkauft. „Wir sind begeistert, dass unser Angebot so gut angenommen wurde und nehmen die vielen Anregungen gerne mit in unsere Planungen. Ein gelungener Abend wie dieser zeigt, wie wichtig es ist, Frauen Räume für Begegnungen und Austausch zu bieten.“, so Nelli Hoffmann. Eine Fortsetzung solcher Veranstaltungen ist ausdrücklich erwünscht, und die Organisatorinnen freuen sich darauf, Frauen auch künftig mit inspirierenden Veranstaltungen zusammenzubringen.