FLAMMERSFELD – Vier Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld treten zur Jahresübung an

13:30 Uhr heulten die Sirenen, wurde in den Piepsern, Funkmeldeempfängern, Alarm ausgelöst. Die Jugendfeuerwehr Flammersfeld wurde zum Brand in einer Halle der RWZ Agrartechnik Flammersfeld, am Ende der Siebengebirgsstraße in Flammersfeld, alarmiert. Brand in einer Halle, starke Rauchentwicklung, mehrere Personen werden vermisst, befinden sich noch im Hallenbereich. Parallel wurden zur Unterstützung die Jugendfeuerwehren von Altenkirchen, Berod und Oberlahr alarmiert. Die hatten sich natürlich aus zeitlichen Gründen schon in Wartestellung im Bereich Flammersfeld positioniert. Auf dem Betriebsgelände hatten sich zuvor schon FEUERWEHRANGEHÖRIGE UND Familienmitglieder der Jugendfeuerwehrler, sowie Vertreter der Ortsgemeinden eingefunden, um den Ablauf der Übung und das Gelernte der Nachwuchsfeuerwehrler zu beobachten.

Die Sirenen heulten noch als die ersten Feuerwehrfahrzeuge auf das Gelände auffuhren und ihre Einsatzräume bezogen. Mit Elan und Begeisterung setzten die Jungen und Mädchen, an der Zahl 45, in die Tat um was sie zuvor gelernt und geübt hatten. Atemmasken wurden angelegt, die Wasserversorgung hergestellt, Schläuche ausgerollt, Verteiler aufgebaut und die ersten Angrifftrupps gingen vor. Gleichzeitig wurde der Brand von Außen bekämpft. Die Vermissten wurden gefunden, gerettet und an den Rettungsdienst, hier die Jugendfeuerwehr selber, übergeben. Nach einer halben Stunde war das Scenario abgespult und beendet. Begleitet wurde gesamte Übung natürlich von den Aktiven der vier betroffenen Löschzüge der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Fotos: Renate Wachow