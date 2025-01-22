NEITERSEN – Alpen Film Festival 2025 in Neitersen – Präsentiert vom Förderverein Lions Club Bad Marienberg

Das internationale Alpen Film Festival kommt am Dienstag, 30. September 2025, nach Neitersen in die Wied-Scala. Beginn mit Live-Moderation ist um 19:30 Uhr. Die Filmtour zeigt in fünf Kurzfilmen Geschichten von Menschen, die Grenzen überwinden, Abenteuer wagen und ihrer Leidenschaft folgen – von Südtirol über Bayern bis zum Mont Blanc und ins Himalaya.

Das Programm im Überblick

MERU – The Ascent of the Goldfish: Erstbegehung im indischen Himalaya, ein packendes Abenteuer auf 6.660 m.

Am Steilhang: Ein nachhaltiger Bergbauernhof in Südtirol, der Tradition, Naturverbundenheit und modernes Denken vereint.

A Journey 2 Mont Blanc: Zwei junge Frauen radeln nach Chamonix, um mit Gleitschirm vom höchsten Gipfel der Alpen zu fliegen – ein Abenteuer zwischen physischer Herausforderung und digitaler Aufmerksamkeit.

Hungry Gravity: Ein bayerischer Action-Camper zeigt mit Humor und Selbstreflexion, dass Bergabenteuer nicht immer ernst sein müssen.

Kuratiert wird das Programm von Tom Dauer, Direktor des Berg Film Festivals Tegernsee. Die Filme sind international ausgezeichnet, viele Geschichten drehen sich um Frauen in den Bergen, um Abenteuerlust und den Mut, aus der Komfortzone auszusteigen.

„Als Lions engagieren wir uns für die Region: Begegnungen schaffen, Kultur fördern, Gemeinschaft stärken. Mit dem Alpen Film Festival holen wir ein besonderes Kultur- und Outdoor-Highlight in den Westerwald und laden herzlich zum Miterleben und Mitfiebern ein“, erklärt die Präsidentin Silke Schneider.

Tickets: 15 Euro, unter www.wied-scala.de. Da das Festival meist ausverkauft ist, empfiehlt sich der Vorverkauf. Veranstalter: Förderverein Lions Club Bad Marienberg in Kooperation mit Sandra Freudenberg.