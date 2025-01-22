MAINZ – Lana Horstmann lädt ein: Der Besuch des Plenums im Landtag ist immer ein Highlight

Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Neuwied sind herzlich zu einer Busfahrt zum Landtag Mainz eingeladen. Ein besonderes Highlight erwartet die Teilnehmenden am Plenumstag.

Neuwied. „Gerne möchte ich Ihnen am Donnerstag, 09. Oktober 2025 die Möglichkeit geben, einen Einblick in die Arbeit des Parlaments zu gewinnen und das Plenum live zu erleben“, so Lana Horstmann. Vor dem Landtagsbesuch gibt es Zeit einen Bummel durch die Mainzer Altstadt zu erleben. Der Besuch im Landtag insbesondere das Plenum ist jedes Mal ein Highlight, das politische Prozesse greifbar macht. Im Programm stehen außerdem eine Führung durch das Landtagsgebäude, ein gemeinsames Mittagessen und ein anschließendes Gespräch mit der heimischen Landtagsabgeordneten.

Die Abfahrt ist um 8:30 Uhr vom Parkplatz Icehouse in Neuwied; gegen 18:00 Uhr returniert der Bus dort wieder. Zur besseren Planung und Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen bitten wir um schriftliche Anmeldung unter wahlkreis@spd-lanahorstmann.de oder telefonisch von Montag bis Freitag, 8–12:30 Uhr, unter 02631 9593110. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt; Meldeschluss ist Mittwoch, 01. Oktober, um 12:30 Uhr. Wir freuen uns auf viele Interessierte und einen inspirierenden Tag in Mainz – mit dem Plenum als unvergessliches Highlight.