NAUROTH – Diebstahl eines PKW-Anhängers in Nauroth

Zwei Personen entwendeten am 11. Oktober 2025 gegen 23:45 Uhr einen Anhänger der Marke Böckmann, der vor einer Garage in der Niederndorfer Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug befand sich das amtliche Kennzeichen AK-GP274.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: – Männlich – ca. 175 bis 185 cm groß – schlanke Statur – – dunkel gekleidet – Dreitagebart. Die Verdächtigen sollen den Anhänger an einen schwarzen PKW mit Dachgepäckträger angehängt und damit von der Örtlichkeit abtransportiert haben. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei