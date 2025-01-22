FLAMMERSFELD – Kölsche Owend der Lebenshilfe Altenkirchen in Flammersfeld

Am Samstag, 25. Oktober 2025, lädt die Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen zum 4. Kölschen Owend ins Bürgerhaus Flammersfeld ein. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Für kölsche Stimmung sorgt die Band „Hännes“ mit Hits von Bläck Fööss, Höhner, Brings & Co. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt des Solomariechens des Karnevalsvereins Altenkirchen.

„Der Kölsche Owend ist ein wichtiger Integrationsfaktor. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung feiern hier gemeinsam – das ist gelebte Inklusion“, sagt Rita Hartmann, Vorsitzende der Lebenshilfe Altenkirchen. Eintritt: 10 € (Abendkasse) / 8 € (Vorverkauf, ab 29.09. bei Sparkasse, Westerwald Bank, Postfilialen Flammersfeld/Weyerbusch und Werkstätten der Lebenshilfe).