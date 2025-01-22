MUSCHEID – 100 Jahre Fenstertechnik Muscheid: Erfolgreich in dritter Generation – Oberbürgermeister Jan Einig gratuliert traditionsreichem Fenstertechnik-Unternehmen zum stolzen Jubiläum

Seit einem vollen Jahrhundert steht die Fenstertechnik Muscheid GmbH für handwerkliche Qualität, Verlässlichkeit und stetige Weiterentwicklung. Zum Firmenjubiläum besuchten Oberbürgermeister Jan Einig sowie die städtischen Wirtschaftsförderer Alexandra Rünz und Christoph Engels das Unternehmen in der Dierdorfer Straße und gratulierten Geschäftsführer Stefan Muscheid persönlich zum besonderen Jubiläum.

Bei einem gemeinsamen Rundgang durch den Betrieb erhielt das Trio Einblicke in die Entwicklung und die heutige Arbeit des Unternehmens. Die Fenstertechnik Muscheid GmbH bietet ein breites Spektrum rund um Fenster, Haustüren, Rollläden, Sonnenschutz und Markisen an und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter und zahlreiche Partnerfirmen, die für die Montage in halb Deutschland zuständig sind.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1926 von Paul Muscheid zunächst als Schreinerei in Melsbach. Mittlerweile wird der Familienbetrieb bereits in dritter Generation geführt. Stefan Muscheid trat 1991 in die Geschäftsführung ein. Seit dem Umzug nach Neuwied im Jahr 2011 ist das Unternehmen fest im Stadtgebiet verankert. Für seine ausgezeichnete wirtschaftliche Entwicklung erhielt der Betrieb im vergangenen Jahr zudem das Creditreform-Bonitätszertifikat.

„Traditionsreiche Familienunternehmen wie die Fenstertechnik Muscheid GmbH sind ein wichtiger Bestandteil unseres Wirtschaftsstandorts“, betonte Oberbürgermeister Jan Einig. „Mir ist der enge und direkte Austausch mit den Unternehmen in unserer Stadt sehr wichtig. Nur wenn wir frühzeitig von Plänen, Herausforderungen oder Unterstützungsbedarfen erfahren, können wir als Stadtverwaltung im Rahmen unserer Möglichkeiten auch helfen und begleiten.“

In angenehmer und offener Atmosphäre tauschten sich die Gesprächspartner über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen, Herausforderungen für mittelständische Betriebe sowie die Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen für Unternehmen aus.

„100 Jahre Unternehmensgeschichte sind alles andere als selbstverständlich. Das zeigt, mit wie viel Engagement, Fachwissen und Weitblick die Familie Muscheid ihren Betrieb seit Generationen führt“, sagte Einig.