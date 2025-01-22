KOBLENZ – Benefizfußballturnier in Koblenz: Region56+ trifft auf die Deutsche Komiker Nationalmannschaft und die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Koblenz e. V. – Sport, Unterhaltung und Hilfe für den guten Zweck am 11. Juni auf dem neuen Campus des FC Rot-Weiß Koblenz e. V.

Fußball, Unterhaltung und gesellschaftliches Engagement verbinden sich am Donnerstag, 11. Juni 2026, auf dem Campus des FC Rot-Weiß Koblenz zu einem besonderen Abend. Die Regionalmarketinggesellschaft Region56+ lädt gemeinsam mit der Deutschen Komiker Nationalmannschaft und der Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Koblenz zu einem Benefizfußballturnier ein. Anpfiff ist um 19:45 Uhr. Im Anschluss wird ab 21:00 Uhr gemeinsam das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt.

Auf dem Spielfeld treffen bekannte Gesichter der Deutschen Komiker Nationalmannschaft auf die R56+ Mannschaft aus Unternehmern, Führungskräften und Netzwerkpartnern der Region56+ und die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Koblenz. Dabei geht es nicht um Punkte oder Tabellenplätze, sondern darum, gemeinsam Aufmerksamkeit und Unterstützung für wichtige soziale Projekte zu schaffen.

Die Erlöse und Spenden des Abends kommen der Stiftung Kinderseele, der Jugendarbeit des FC Rot-Weiß Koblenz sowie den sozialen Projekten der Deutschen Komiker Nationalmannschaft zugute. Die Stiftung Kinderseele engagiert sich für Kinder und Jugendliche, die schwere Belastungen, Benachteiligungen oder traumatische Erfahrungen bewältigen müssen. Die Nachwuchsarbeit des FC Rot-Weiß Koblenz fördert junge

Menschen nicht nur sportlich, sondern vermittelt auch Werte wie Teamgeist, Respekt und Fairness. Die Deutsche Komiker Nationalmannschaft unterstützt seit vielen Jahren mit Benefizspielen soziale Initiativen und gemeinnützige Einrichtungen in ganz Deutschland.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, die Aktion mit einer Spende zu unterstützen. Jede Zuwendung trägt dazu bei, wichtige Projekte für Kinder, Jugendliche und soziale Einrichtungen zu fördern. Wer den guten Zweck unterstützen möchte, kann bereits jetzt spenden: DEUTSCHE KOMIKER NATIONALMANNSCHAFT e. V. – IBAN: DE03 3705 0198 1901 6401 59 – BIC: COLSDE33XXX – Verwendungszweck: R56plusBenefizspiel

Die Veranstalter hoffen auf zahlreiche Gäste aus der gesamten Region. Neben dem sportlichen Vergleich erwartet die Besucher ein Abend, der Begegnungen schafft, Menschen zusammenbringt und zeigt, wie viel bewegt werden kann, wenn Wirtschaft, Sport und Gesellschaft gemeinsame Ziele verfolgen.

Termin: Donnerstag, 11. Juni 2026 – Ort: Campus FC Rot-Weiß Koblenz – Benefizspiel: 19:45 Uhr bis 20:45 Uhr – WM-Eröffnungsspiel: ab 21:00 Uhr – Eintritt: frei