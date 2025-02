MÜLHEIM-KÄRLICH – Ladendiebe in Mülheim-Kärlich gefasst

Dienstagmittag, 04. Februar 2025 kam es gegen 13 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft des Industriegebiets Mülheim Kärlich zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Ladendetektiv einen Täter festhalten konnte. Nach unmittelbarer Sichtung der Videoaufzeichnungen wurde bekannt, dass an dieser Tat noch weitere Personen beteiligt gewesen sein müssen. Der festgehaltene Täter wurde für weitere Maßnahmen zur Polizei Andernach gebracht und im Anschluss wieder entlassen. Im Zuge weiterer verdeckter Maßnahmen durch Kräfte der Kriminalpolizei Koblenz und der Polizei Andernach konnten wenig später drei weiterer Mittäter angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zudem konnte die gestohlene Bekleidung im Wert von circa 3.000 Euro gefunden und sichergestellt werden. Alle Beteiligten wurden zur Polizeidienststelle Andernach gebracht und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Innenstadt von Andernach war kurzfristig durch stockenden Verkehr blockiert. Quelle: Polizei