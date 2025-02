BETZDORF – Tarifrunde Deutsche Post AG: Druck auf die Deutsche Post AG wächst – ver.di mobilisiert für Warnstreiks am 5. Februar

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) intensiviert im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG ihren Druck auf die Arbeitgeber und ruft auch am Mittwoch, den 5. Februar 2025, zu Streiks auf. Von diesen Aktionen betroffen sind die Brief- und Paketzustellungen in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland. Die Beschäftigten aus verschiedenen Betriebsstätten in den Landkreisen dieser beiden Bundesländer sind zum Streik aufgerufen.

In der zweiten Verhandlungsrunde, die am 23. und 24. Januar stattfand, gab es kaum Fortschritte oder greifbare Ergebnisse. Die Arbeitgeber haben zudem erklärt, dass sie die Forderungen als nicht finanzierbar ansehen.

ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden sowie dual Studierenden eine Tarifsteigerung von linear sieben Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden werden drei Tage mehr Urlaub sowie ein zusätzlicher Urlaubstag für ver.di-Mitglieder gefordert. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12./13. Februar 2025 angesetzt.