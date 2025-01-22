MUDERSBACH – Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss in Mudersbach

Mittwoch, 10.06.2026, beabsichtigte der 31-jährige Fahrer eines Paketdienstfahrzeugs gegen 13:30 Uhr von der Lindenstraße aus nach links in die Straße „Am Wald“ abzubiegen. Hierbei beschädigte er mit der linken Fahrzeugseite das Heck eines geparkten VW. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrers. Dieser räumte den Konsum von Cannabis ein, nachdem ein Drogenvortest positiv auf die Stoffgruppe THC reagierte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei