MUDERSBACH – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Mudersbach

Ein am Dienstagmittag, 20. Januar 2026, gegen 14:30 Uhr, in Mudersbach in der Südstraße am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde von einem Fahrzeugführer beschädigt, der anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 15:20 Uhr, wurde in Betzdorf auf einem Kundenparkplatz ein in der Wilhelmstraße abgestellter Pkw ebenfalls von einem Fahrzeugführer beschädigt. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. Quelle Polizei