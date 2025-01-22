ALTENKIRCHEN – Musik macht die Stummfilmkomödie zum Genuss – Stummfilm-Improvisationen mit Christiane Michel-Ostertun – Als die Bilder laufen lernten – Stummfilm trifft auf Orgel.

Als die Bilder laufen lernten entstand ein Stummfilm, der geradezu kultischen Charakter hat und aus dem einzelne Szenen sich nicht nur ins Gedächtnis unserer Urgroßeltern eingenistet haben. Der Film „Safety Last!“ von 1923 mit Harold Lloyd, zu Deutsch „Ausgerechnet Wolkenkratzer!“, ist ein Stummfilm-Klassiker erster Güte. Wer kennt sie nicht, die Filmgeschichte vom Dorfjungen, der zum Reich-Werden in die große Stadt zieht und als einfacher Verkäufer seiner Freundin im Dorf brieflich vorgaukelt, er blicke auf eine Karriere als reicher Geschäftsführer eines Unternehmens zurück, auf dass einer Heirat nichts im Wege stehe. Aber diese Illusion hält nur so lange, bis die Angebetete ihn besucht. Nun überschlagen sich die Ereignisse. Und die Bilder von Harold Lloyd, dem unfreiwilligen Fassadenkletterer, der in atemberaubenden Bildern irgendwann am Zeiger der riesigen Fassadenuhr eines Wolkenkratzers zappelt – hoch über der belebten Großstadtstraße – gingen um die Welt.

Bewegte Schwarz-Weiß-Bilder reizten in Stummfilmzeiten Musiker schon immer, ihnen mit Live-Musik noch mehr Leben einzuhauchen. Und das schafft Christiane Michel-Ostertun, die Organistin und Professorin für Liturgisches Orgelspiel und Improvisation, ebenso spielend. Die Komponistin und Autorin etlicher Werke zur Orgelimprovisation tritt am 8. Februar um 18 Uhr als Gast an der Orgel der Konzertkirche Altenkirchen auf, um ihr Publikum durch den Stummfilmklassiker „Safety Last!“ mit ihren Orgelimprovisationen in aller Dramatik und Skurrilität zu führen. Die Projektion von Harold Lloyds bester Hochhauskomödie erfolgt auf eine großformatige Leinwand und die strahlkräftige Walcker-Orgel mit ihren 36 Registern wird sich als geeignete Wegbegleiterin erweisen, insbesondere wenn eine namhafte Musikerin die cineastische Situationsvielfalt am Spieltisch neben der Leinwand spielerisch unterstreichen und interpretieren kann.

Das Team der Konzertkirche lädt herzlich zum Stummfilmkonzert am Sonntag, dem 8. Februar um 18 Uhr ein. Veranstaltungsort ist die Evangelische Christuskirche am Schloßplatz. Der Eintritt ist frei, jedoch sind Spenden willkommen.