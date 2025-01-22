MUDERSBACH – Schloss geknackt und E-Scooter in Mudersbach gestohlen

Ein 24-jähriger Geschädigter zeiget bei der Polizei Betzdorf den Diebstahl seines Elektrokleinstfahrzeuges (sog. „E-Scooter“) der Marke Xiaomi an. Demnach entwendete eine Person zwischen 02. Oktober 2025, 14:00 Uhr, und 03. Oktober 2025, 01:15 Uhr, das mit durch ein Schloss gesicherte Fahrzeug im Bereich der Industriestraße. Lediglich das aufgebrochene Schloss blieb an der Tatörtlichkeit zurück. Die zum Fahrzeug zugehörige Versicherungskennzeichenplakette lautet 578PAI. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei