KIRCHEN – Radfahrer in Kirchen (Sieg) beim Überqueren der Straße erfasst

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer beabsichtige am 03. Oktober 2025 gegen 19:45 Uhr das Schulgelände der Integrierten Gesamtschule zu verlassen, die Lindenstraße zu überqueren, und den gegenüberliegenden Parkplatz zu erreichen. Dabei schätze er die Distanz zum dem herannahenden PKW einer 69-jährigen, die die Lindenstraße befuhr, falsch ein. Der PKW kollidierte mit dem Hinterrad des Fahrrads, wodurch der 16-jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Am PKW entstand Sachschaden. Quelle Polizei