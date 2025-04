MUDERSBACH – Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen – Täter festgestellt.

Samstagmorgen, 05. April 2025, teilte eine Zeugin der Polizei Betzdorf um 03:30 Uhr mit, dass gerade eine männliche Person um die parkenden Autos schleiche und versuche diese zu öffnen. Der Mann trage eine Baseballkappe und habe eine Taschenlampe dabei. Zuletzt sei der Mann in der Straße „Am Steinbruch“ gesehen worden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er wenige Straßen weiter von der Polizei Betzdorf angetroffen und durchsucht werden. Noch während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich ein Geschädigter, dessen PKW in der Straße „Am Steinbruch“ durchwühlt wurde. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 46-jährigen Mann aus Siegen, der zur Zeit ohne festen Wohnsitz ist. Ob dieser auch für die Taten am 19. März 2025 verantwortlich ist, muss sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausstellen. Quelle: Polizei