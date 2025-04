ALTENKIRCHEN – Streuobst, Förderung und regionale Vielfalt – Fahrrad-Exkursion rund um Altenkirchen lädt zur Entdeckung ein

Anlässlich des Internationalen Tags der Streuobstwiese lädt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg am Samstag, 26. April 2025, zu einer besonderen Exkursion unter dem Motto „Mit LEADER Landschaft, Biodiversität und regionale Entwicklung entdecken“ ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Lust haben, Naturschutz hautnah zu erleben, regionale Projekte kennenzulernen und mehr über die Möglichkeiten der LEADER-Förderung zu erfahren.

Der Start der Exkursion ist um 13:00 Uhr am Bahnhof Altenkirchen. Hier teilen sich die Teilnehmenden in zwei Gruppen – eine macht sich mit dem Fahrrad auf den Weg, die andere fährt in Fahrgemeinschaften mit dem Auto. Gemeinsam geht es auf Entdeckungstour zu inspirierenden Projekten rund um Streuobst, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung. Erster Halt ist die Streuobstwiese „In der Bellersbach“. Hier nimmt der NABU Altenkirchen die Gruppe mit auf eine geführte Tour durch die Wiese – mit spannenden Einblicken in Pflege, Artenvielfalt und die ökologische Bedeutung dieser traditionellen Kulturlandschaft sowie einer Kostprobe des eigenen Streuobstsafts. Weiter geht es zum Klimagarten der Landfrauen in Obererbach, wo nicht nur ein gelungenes Beispiel für ehrenamtliches Engagement im Umweltbereich vorgestellt wird, sondern auch eine gemütliche Kaffeepause auf die Teilnehmenden wartet.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch der Privatkelterei Junge: Dort öffnet der Familienbetrieb seine Türen für einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der handwerklichen Saftproduktion – inklusive Produktverkostung und technischer Einblicke in die neue Keltereianlage, die mit Hilfe einer LEADER-Förderung angeschafft wurde. Zum Abschluss um 18:00 Uhr führt die Tour in den Regionalladen UNIKUM in Altenkirchen. Hier steht das Thema regionale Vermarktung im Mittelpunkt: Der Laden stellt sein Konzept vor, es gibt Zeit zum Austausch und Stöbern – und die Exkursion klingt bei einem gemütlichen Beisammensein aus.

Mit der Veranstaltung möchte die LAG Westerwald-Sieg nicht nur auf den ökologischen und kulturellen Wert von Streuobstwiesen aufmerksam machen, sondern auch zeigen, wie vielseitig das EU-Programm LEADER eingesetzt werden kann – von der Landschaftspflege über Bildungsangebote bis hin zur Förderung kleiner Betriebe oder gemeinnütziger Initiativen.

„Der Themenschwerpunkt Streuobst bietet sich ideal an, weil er hier vor Ort unmittelbar erlebbar ist – von der Obstwiese über die Verarbeitung zu Saft bis hin zur Vermarktung im Regionalladen. Mit der Exkursion möchten wir deutlich machen, wie LEADER an verschiedenen Stellen ansetzen kann: Ob Naturschutz, Direktvermarktung oder Bildungsarbeit – LEADER ermöglicht die Förderung ganz unterschiedlicher Träger und stärkt so die Region in ihrer Vielfalt“, betont LEADER-Manager Niklas Mäder. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung über die VHS Altenkirchen ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist für die Fahrrad- und PKW-Gruppe auf jeweils 20 Personen begrenzt (insg. 40 Personen). Samstag, 26. April 2025 – 13 bis ca. 18 Uhr – Treffpunkt: Bahnhof Altenkirchen – Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Kommunalakteure, Engagierte in der Regionalentwicklung

Anmeldung zur Teilnahme mit dem Fahrrad: https://vhs.kreis-ak.eu/programm/gesellschaft.html/kurs/478-C-7077775/t/streuobst-foerderung-und-regionale-vielfalt

Anmeldung zur Teilnahme in PKW-Fahrgemeinschaften: https://vhs.kreis-ak.eu/programm/gesellschaft.html/kurs/478-C-7077793/t/streuobst-foerderung-und-regionale-vielfalt