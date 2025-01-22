MORSBACH – Orgelmesse und musikalische Meditation mit Prof. Dr. Bernd Scherers in St. Gertrud Morsbach

Prof. Dr. Bernd Scherers gestaltet am 15. November um 18.30 Uhr eine Orgelmesse in St. Gertrud Morsbach mit anschließender musikalischer Meditation (40 min.). Es erklingen Werke von Bach, Guilmant und Vierne. Bernd Scherers studierte 1972-1980 an der Kölner Musikhochschule (Schulmusik, Kirchenmusik, Diplom des Künstlerischen Abschlusses Orgel) und an Universität zu Köln (Musikwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte / Promotion 1983). Ergänzende Studien führten ihn zu Gaston Litaize nach Paris (1981 und 1983 Preisträger der Orgelklasse und 1985 Konzertexamen), zu Jean Langlais (Paris) und zu Luigi Fernando Tagliavini (Bologna). 1975-1985 Kantor und Organist in Köln, 1982-1994 Studienrat in Düsseldorf und dort auch 1986-1996 Dozent für Musikwissenschaft und Musiktheorie an der Musikhochschule. Von 1994 bis 2019 Professor für Musik und Direktor des Musikinstituts an der Universität Flensburg. Zahlreiche Konzerte führten ihn in viele europäische Länder, nach Südamerika (Argentinien, Uruguay und Chile) und Indonesien.